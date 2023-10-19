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Son Dakika: İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor - Son Dakika

Son Dakika: İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 19:01

Son dakika: Gazze'de günlerdir katliam gerçekleştiren İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

TÜRKİYE'DE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERİLERİ

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'deki bombardımanlarda da sivil kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve bunun sonucunda Türkiye genelinde İsrail'e tepki gösterileri yapıldı. Protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunurken, dün akşam da İstanbul Havalimanı'na gelen bazı İsrail vatandaşları ülkeden ayrıldı.

İSRAİL, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKELÇİ VE DİPLOMATLARINI ÇEKİYOR

İsrail, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "Yüksek tehdit seviyesi" olan dördüncü seviyeye çıkartırken, yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye ve bölge ülkelerden çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

PROTESTOCULAR İSRAİL KONSOLOSLUĞU'NA HAVAİ FİŞEK ATMIŞTI

Katliama Türkiye'nin 81 ilinden tepki yağıyor. Protestolar Türkiye genelinde devam ederken, öncekigün kalabalık bir grup İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelmişti. Savaş karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk binasına havai fişek atmıştı. O anlar kameraya yansımıştı.

Son Dakika: İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekme kararı aldı
Gazze'deki katliama tepki gösteren protestocular, İsrail'in İstanbul Konsolosluğu'na havai fişek atmıştı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail, büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor - Son Dakika
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