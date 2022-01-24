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Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

24.01.2022 18:48

Son dakika: Trakya yönünün ardından Anadolu yönünden de gelen araçların da İstanbul'a girişleri durduruldu.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

İSTANBUL'A GİRİŞLER DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Trakya yönünün ardından Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

ANADOLU'DAN İSTANBUL'A GİRİŞLER AÇILDI

Bir süre kapalı kalan yollarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı. Anadolu'dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

İSTANBUL'DA ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Yoğun kar yağışı karşısında İstanbul için alınan diğer önlemler ise şu şekilde sıralandı:

  • AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.
  • Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.
  • Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

Öte yandan Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

"1 SAATTİR BURADAYIZ"

Otobüsler gitmediği için yolda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş, "Saat 16.15'te çıktım hala otobüsler gitmiyor kaldık burada. 1 saattir buradayız. 1 saat daha yolum var" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Çok yakın yerden geliyoruz ama 1 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere varabilecek miyiz daha belli değil. Mecbur kaldık işimizden dolayı çıktık" diye konuştu.

Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu

"BEKLİYORUZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu
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Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu - Son Dakika
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