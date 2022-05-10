Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı

10.05.2022 11:43

Son dakika haber... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı Operasyon anı polis kamerasına yansıdı İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonun detayları belli oldu.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. 'Torbacı' olarak bilinen 20 şüphelinin yakalandığı, baskınlarda bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu piyasasında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, Sarıyer merkezli olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirmişti. Havadan polis helikopteri ve karadan özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonlarda 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 160 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 200 lira para ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlara ilişkin polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri paylaşıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı
Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı: 20 gözaltı - Son Dakika
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