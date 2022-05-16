Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

16.05.2022 13:09

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'de izin dönüşü kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in (34) cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

MERSİN'de izin dönüşü kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in (34) cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Gamze Sert (27), eşinin fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılarak mezarı başında gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllık izin için geldiği memleketi Adana'dan Mersin'e dönen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Ergün Sert'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sağlık ekipleri, Sert'in, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ergün Sert'in cenazesi, dün emniyet müdürlüğünde yapılan törenin ardından bugün memleketi Adana'ya getirildi. Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi dualarla toprağa verildi. Polis memurunun 2,5 yıl önce evlendiği Gamze Sert ve ailesi mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Gamze Sert, polis ekiplerinin verdiği Türk bayrağı ve eşinin fotoğrafına sarılarak mezarı başında ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durabilen Sert, "Aşkım, benim aşkım. Sizlerden sadece dua bekliyorum" dedi.

Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İZİN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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