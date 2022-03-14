Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü

14.03.2022 18:08
Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Son dakika haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 gün önce evde çıkan yangın sonrası hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 gün önce evde çıkan yangın sonrası hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

11 Mart'ta Barış Mahallesi 4688 Sokak'taki evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Her'in başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Her'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Doğançay Mezarlığı'na getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, buradaki mescitte ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü

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Karabağlar, Yangın, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'de evde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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