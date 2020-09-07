Son Dakika: İzmir'e yeni mağaza yatırımı

Türkiye genelinde 36 ilde mağazası bulunan Boyner, 107'nci mağazasını Bornova'da açtığını duyurdu. 3 bin 500 metrekarelik alanda hizmet veren yeni mağazada 100 bini aşkın ürün bulunuyor.

Yeni nesil mağazalarını müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarına devam eden Boyner, son mağazasını İzmir Point Bornova'da duyurdu. 2 kata yayılan ve 3 bin 500 metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren Boyner; kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aktif spor kategorilerinde bine yakın markanın, 100 binlerce ürününü özel ayrıcalıklar ve fırsatlarla sunacağını açıkladı.

SEKTÖRE VE PAYDAŞLARIMIZA UMUT VERİYORUZ

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, Pandemi döneminde açtıkları yeni mağaza ile sektöre ve tüm paydaşlara umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umduklarını söyledi.

Yeni mağazanın açılışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çamurdan, "Tüm dünyada ve ülkemizde normalleşme süreci devam ederken mağaza yatırımlarımıza yeniden başladık ve yeni nesil mağazamızı İzmirlilerle buluşturduk. Açtığımız mağazamız aynı zamanda İzmir'deki dokuzuncu Boyner mağazası oldu. İki kata yayılan geniş bir alana kurulan mağazamızı müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık" dedi.

"GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

"Yeni nesil mağazacılık konseptimizle en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunuyoruz" diyen Çamurdan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müşterilerimizin alışveriş yorgunluğunu atabileceği dinleme alanı gibi detayların yanı sıra pandeminin etkisi devam ederken güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için üst düzey hijyen önlemleri ile hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir'in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz."