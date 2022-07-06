Adreslerde yapılan aramada 44 bin dolu makaron, 70 bin boş makaron, 2 sigara dolum makinesi, 2 kompresör ele geçirildi. Adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İzmir'in 3 ilçesindeki kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.