Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonda Eskişehir'de de 6 muvazzaf subay yakalandı - Son Dakika

İzmir merkezli 25 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Eskişehir'de de 6 muvazzaf subay yakalandı.
İzmir merkezli düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 6 muvazzaf subay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan muvazzaf subayların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR
- Kaynak: İHA
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