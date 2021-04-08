Son dakika! Japonya Sağlık Bakanlığı personelinin skandal partisi yeniden gündemde - Son Dakika

Japonya'da Sağlık Bakanlığı personelinin salgın tedbirlerine rağmen 24 Mart'ta düzenlediği skandal partiye katılan 23 kişiden 3'ünün korona virüse yakalandığı açıklandı. Parti ve vakalar arasındaki ilişkinin kesin olarak bilinmediği, detaylı araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı personelinin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen 24 Mart'ta düzenlediği ve büyük tepki çeken skandal veda partisi gündemden düşmüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Tokyo'nun Ginza bölgesinde gece geç saatlere kadar devam eden partiye katılan 23 personelden 3'üne Covid-19 teşhisi konduğu bildirildi. Buna rağmen parti ve vakalar arasındaki ilişkinin kesin olarak bilinmediği, konuyla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

Tokyo eyalet yönetiminin restoran ve barlardan yerel saatle 21.00'da kepenk kapatmalarını istediği bir dönemde gece yarısına dek süren parti, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Tamura özür dilemişti

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise yaşanan olayın kamuoyunun güvenini sarstığını belirterek özür dilemiş, salgınla mücadele kapsamında halka günlük aktivitelerini kısıtlama çağrısı yapılan günlerde Bakanlık personelinin sergilediği davranışın salgınla mücadele duygusuyla bağdaşmadığını ifade etmişti. Tamura, çalışanlara çeşitli disiplin cezaları verilmesine yönelik iç soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Ceza gecikmedi

Bakanlık tarafından 30 Mart'ta yapılan açıklamada, partiye katıldığı ortaya çıkan birim yöneticisinin yüzde 10'luk maaş kesintisi ile cezalandırıldığı, yetkilinin görev yerinin de değiştirildiği bildirilmişti. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura da sorumlu kabine üyesi olarak maaşını gönüllü olarak iade edeceğini açıklamıştı. - TOKYO