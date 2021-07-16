Milli birlik yürüyüşü
Mehter konseri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gazilerle selamlaşması
Kur'anı Kerim okunması
Sinevizyon gösterisi
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması
Sanatçı Ali Kınık konseri
Şehit yeğeninin şiir okuması
İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın konuşması
Selaların okunması FETÖ tarafından 15 Temmuz'da girişilen darbeye karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan ve 9 şehit, 92 gazinin verildiği Kahramankazan'daki 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika