Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası - Son Dakika

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası

Son dakika güncel haberine göre Kahramanmaraş'ta, haziran ayında 140 araç sürücüsüne gürültü kirliliği yaparak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta, haziran ayında 140 araç sürücüsüne gürültü kirliliği yaparak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yazın gelmesiyle özellikle gece saatlerinde kentin işlek caddelerinde gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Araç egzozunun orijinalini bozarak hava filtrelerini söken, taktırdıkları ek parçalarla egzozun daha yüksek ses çıkarmasını sağlayan ve yaptıkları gürültü kirliliğiyle çevreyi rahatsız eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı Alparslan Türkeş, Turgut Özal, HanefiMahçiçek, Bahçeci Hoca ve Azerbaycan bulvarları ile Trabzon caddesinde yapılan uygulamada, 15 araca ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel sivil ekipler tarafından benzer araçlarla ilgili haziran boyunca yapılan denetimlerde toplam 140 araca işlem yapıldı.

Gürültü kirliliği yaparak çevreye verilen rahatsızlıkla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası - Son Dakika

Son Dakika

16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi 13:52 İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:19 Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
15:54
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
15:45
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
15:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 16:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 140 araca gürültü kirliliği cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]