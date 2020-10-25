Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı - Son Dakika

İZMİT'te yaşayan Nilüfer Bozbağ, geçen yıl evde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren eşi Arda Bozbağ'a (40), 112 Acil Servis ekibinin zamanında müdahalede bulunmadığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kocaeli Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi nedeniyle itirazda bulunduğunu belirten Bozbağ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin soruşturma izni verdiğini, yargılamanın yapılacağını ve eşinin hakkını arayacağını söyledi.

Karadenizliler Mahallesi Erdoğan Sokak'ta oturan Arda Bozbağ, 21 Aralık 2019'da, yeni kiraladıkları eve taşınma hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Eşi Nilüfer Bozbağ, hemen 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İddiaya göre, eve gelen sağlık ekibi, hastanın sağlık durumuna baktıktan sonra olay yerine yeni 112 Acil Servis ekibi istedi. Bunun üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Bozbağ'a müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı. Arda Bozbağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nilüfer Bozbağ, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalede bulunamadığı ve gelen ekibin yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı ancak Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma izni verilmedi.