Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı - Son Dakika

Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı

25.10.2020 12:14
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı, System.String[]

Son dakika haberleri... İZMİT'te yaşayan Nilüfer Bozbağ, geçen yıl evde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren eşi Arda Bozbağ'a (40), 112 Acil Servis ekibinin zamanında müdahalede bulunmadığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İZMİT'te yaşayan Nilüfer Bozbağ, geçen yıl evde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren eşi Arda Bozbağ'a (40), 112 Acil Servis ekibinin zamanında müdahalede bulunmadığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kocaeli Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi nedeniyle itirazda bulunduğunu belirten Bozbağ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin soruşturma izni verdiğini, yargılamanın yapılacağını ve eşinin hakkını arayacağını söyledi.

Karadenizliler Mahallesi Erdoğan Sokak'ta oturan Arda Bozbağ, 21 Aralık 2019'da, yeni kiraladıkları eve taşınma hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Eşi Nilüfer Bozbağ, hemen 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İddiaya göre, eve gelen sağlık ekibi, hastanın sağlık durumuna baktıktan sonra olay yerine yeni 112 Acil Servis ekibi istedi. Bunun üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Bozbağ'a müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı. Arda Bozbağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nilüfer Bozbağ, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalede bulunamadığı ve gelen ekibin yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı ancak Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma izni verilmedi.

'DAVA GÖRÜLECEK' Nilüfer Bozbağ, bunun üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin soruşturma izni verdiğini belirten Bozbağ, "21 Aralık 2019'da eşim kalp krizi geçirdi. Gelen ambulanstaki kişiler, eşimi hemen hastaneye götürmediler. İkinci ambulansın gelmesini beklediler, sonuç olarak eşim vefat etti. Eşim vefat ettikten sonra Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Savcılık bu süreçte beni Kocaeli Valiliği'ne yönlendirdi. Kocaeli Valiliği de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirdi. O sırada koronavirüs ortaya çıktı ve bu süreçte şahitlerimle beraber teker teker çağırarak bizlerden bilgi aldılar. Valilikten bana gelen yazıda, bu davanın görülemeyeceği yönünde bir karar geldi. Ben de bir üst mahkemeye İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptım. Mahkeme soruşturma izni verdi. 9 Mart 2021'de de dava görülecek, eşimin hakkını aramaya devam edeceğim" dedi.   'BELKİ EN YAKIN HASTANEYİ ARASAYDIK EŞİM YAŞIYOR OLACAKTI'Olay günü eve gelen ambulans görevlilerinden şikayetçi olduğunu söyleyen Bozbağ, "Gelen hemşire, ifadesinde 'Ben entübe yapmasını biliyorum' demiş halbuki o zaman telefon kayıtlarında da çıkacaktır. 'Ben entübe yapmasını bilmiyorum, buraya hemen ikinci ambulansı gönderin' demişti. Bu telefon kayıtları mutlaka ortaya çıkacaktır. Daha sonra 5-6 kere kalp masajı yaptı eşime, sonra bıraktı. Bir kalp masajı yapmaya başladığın zaman durmadan yapmak zorundasınız. Oraya gelen elektroşok cihazının parçaları yoktu, oksijen tüpünün de ikinci ambulansla geldiğini söylediler. Ben de gelen hemşireye 'Hadi eşimi hastaneye götürelim' dedim ama götürmediler. Hemşire bana 'Benim yetkim yok, ikinci ambulansı bekleyeceğiz' dedi. Biz o sırada zamanla yarışıyorduk. Belki de 112 Acil Sağlık ekibini değil en yakın hastaneyi arasaydım şu anda bu durumda olmazdık, eşim yaşardı. Ama olmadı, o anda kilitlendim, kimse beni yönlendirmedi. Gelen ambulanstaki görevlilerden şikayetçiyim" diye konuştu.


Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı

Acil Servis, Kalp Krizi, 112 Acil, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı - Son Dakika


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