Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, hafriyat yüklü kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin ön camından yola savrulan çocuk ile kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00'de Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. 41 L 3905 plakalı kamyonet ile 34 NA 1097 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç da yol kenarında park halinde olan traktöre çarparak durabildi. Kamyonetteki Alişan Z. adlı çocuk, ön camdan yola savruldu. Kamyonet sürücüsü Ziley A. da araç içinde sıkıştı. Çevredekiler yardıma koşarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralanan çocuk ile kamyonet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Hafriyat kamyonu sürücüsü İlyas Keleş, "Yoğun trafik vardı. Biz de konvoy halinde seyir halindeydik. Kavşağa hızla girdi kamyonet. Freni patlamış olabilir bilmiyorum" dedi.

Kazanın kavşağa hatalı giriş yapılmasından dolayı meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle yetkililerin aynı yol üzerinde tedbir almaları gerektiğini dile getirdiler.