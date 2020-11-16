Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Paşinyan'dan açıklama geldi: İstifa etmeyeceğim - Son Dakika
Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Paşinyan'dan açıklama geldi: İstifa etmeyeceğim
16.11.2020 11:23
Son dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı Karabağ Anlaşması kapsamında yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarını bildirdi. Bu anlaşma ülkede karışıklığa yol açarken, Paşinyan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi. Ermenistan başbakanı yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini duyurdu.
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16.11.2020 11:33:08. #1.11#
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