Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor - Son Dakika

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yağışların dereleri taşırması sonucu, büyük yıkım meydana geldi. Binalar yıkılırken, birçok vatandaş da suların arasında kayboldu.

BİRÇOK İLÇE SELDEN ETKİLENDİ

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.

ÖLENLERİN SAYISI 81'E YÜKSELDİ

Hasar tespit ve arama çalışmalarının devam ettiği kentte can kaybı da yükseldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kayıp ihbarı sayısının ise 34 olduğu ifade edildi.

AFAD, PERSONEL VE ARAÇ SAYILARINI PAYLAŞTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada "İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları" şöyle belirtildi:

Kastamonu'da; 6.011 personel, 771 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı.

Sinop'ta; 3.043 personel ile 8 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet,39 ambulans, 16 UMKE, 287 iş makinası, 1 bobcat, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 3 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye

Bartın'da; 1.247 personel, 95 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 155 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat.

''TOPLAM 83 MİLYON ÖDENEK GÖNDERİLDİ''

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 25 Milyon TL, Sinop'a 13 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 25 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ödenek aktarılmıştır. Toplamda 83 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir" denildi.