İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi, köyün yaylasına giderken Hüseyin Garip'e ait 19 ET 428 plakalı traktörün uçuruma devrilmiş halde olduğunu gördü.

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