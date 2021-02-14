İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D'nin kullandığı 40 NB 068 plakalı otomobille Y.Ç. yönetimindeki 38 SV 782 plakalı otomobil, Sivas caddesi Sami İpek Bulvarı kesişiminde çarpıştı.
Kazada C.S, Y.A. ve sürücü Y.Ç. yaralandı.
Haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Öte yandan F.D'nin, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.
Kaynak: AA
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