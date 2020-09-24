Son Dakika: Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son Dakika: Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Son Dakika: Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi Aşağıerek mevkii ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen K.U. isimli şüpheli olay yerinde kenevir bitkilerinin bakım ve hasatını yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 43 kök kenevir bitkisi ve 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu, Balıkesir, Kenevir, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 00:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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