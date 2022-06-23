Son dakika! Kesilen ağacın altında kalan eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Kesilen ağacın altında kalan eski muhtar hayatını kaybetti

23.06.2022 15:24
Son dakika! Kesilen ağacın altında kalan eski muhtar hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde damadıyla birlikte yanmış ağaçları kestikleri esnada devrilen ağacın altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde damadıyla birlikte yanmış ağaçları kestikleri esnada devrilen ağacın altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, damadı Ahmet A. ile birlikte Akçaalan mevkiindeki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Tilkiler Mahallesi'nin eski muhtarı Ali Oğuz (69), damadının ağaç motoru ile kestiği ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağacın altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Geçen dönem Tilkiler Mahalle Muhtarlığı görevinde bulunan Ali Oğuz'un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı inceleme sonrası Oğuz'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ahmet A.'nın ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Ali Oğuz, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kesilen ağacın altında kalan eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

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