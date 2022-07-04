Son dakika! Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Lise öğrencisi Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Rıza Doğan, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Mahkemede, talep ettiğimiz hiçbir delil toplanmamıştır. Bunun sebebini anlamış değilim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mustafa Emre Demiral, sanıklardan Rıza Doğan'ı olaydan kısa süre önce tanıdığını iddia etti. Demiral, "Bizim Rıza ile 2 saat oturmuşluğumuz var. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Hiçbir şekilde hata yapmadım, suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp kurumundan, maktulün vücudunda oluşan kırık ve morluklarının, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin rapor istenmesine karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya 12 Eylül'de devam edilecek.

Olay

İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında dava açıldı. Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan ve Emre Eker tutuklu yargılanırken, önceki duruşmada sanıklardan Doğan ve Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sanıklar hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.