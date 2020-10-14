Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyadan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren videonun paylaşılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yaptığı tespit edilen şüpheli Yılmaz Ecevit K'yı gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika