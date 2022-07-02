Son dakika: Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

02.07.2022 02:40
Son dakika: Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Kadir K. idaresindeki 34 FLG 728 kiremit yüklü kamyonda, Gültepe Dinlenme Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede söndürülen yangın kamyonda hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: Kocaeli'de kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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