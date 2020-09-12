Kocaeli'de özel halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıma kararı - Son Dakika

Kocaeli'de özel halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıma kararı

KOCAELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında olmasına karar verdi.

KOCAELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında olmasına karar verdi. Ayakta 10 yolcu taşıyabildiklerini söyleyen halk otobüsü sürücüsü İrfan Yılmaz, alınan kararın olumlu olduğunu söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Yolcu taşımacılığıyla ilgili alınan kararlar arasında minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve belediye otobüsleri gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 50 oranında ayakta yolcu alınabilmesine kararı verildi.

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde de fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu alınabilmesine karar verildi. Raylı sistem araçları, metrobüsler, belediye otobüsleri ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levhanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmesi belirtildi. Bugün özel halk otobüslerinde bu kuralın uygulanmaya başlandığı görüldü.'AYAKTA 10 YOLCU ALABİLİYORUZ'Uygulamanın yolcular ve şoförler açısından çok iyi olduğunu söyleyen halk otobüsü şoförü İrfan Yılmaz, "Artık ayakta yolcu kapasitesi düşürüldü. Şu anda aracımızda biz ayakta 10 yolcu alabiliyoruz. Yolcular için de bizim için de daha iyi oldu. Daha önceden sadece koltuğa yolcu alabiliyorduk. Yolcularımız zor durumda kalıyordu. Alamadığımız yolcularımız vardı. Durakları bazen transit geçiyorduk. Ama şimdi ayakta 10 kişi alabiliyoruz. Yolcular da bu durumu çok olumlu değerlendiriyor. Ayakta 10 yolcu olduğu zaman sosyal mesafeli bir şekilde durabiliyorlar orta koridorda" dedi.Alınan karar doğrultusunda yolcuların teşekkür ettiğini belirten halk otobüsü şoförü İsmail Özer, "Bu kararın alınması daha da iyi oldu. En azından yolcular çok sık bir şekilde yolculuk yapmıyor. Daha ferah bir şekilde seyahat ediyorlar. Yolcularda bu durumdan memnun ve bu konuyla ilgili yolcularımızdan teşekkür bile alıyoruz" diye konuştu.'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ KARAR'Alınan kararların insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Serdal Söyle, "Bizim gibi toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular açısından çok güzel bir karar. Eskiden insanlar balık istifi halinde seyahat ediyordu. Pandemi döneminde sayının seyreltilmesi çok iyi. Bu tür kararların alınması insan sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Otobüste artık kendini güvende hissettiğini ifade eden Yusuf Güner ise, "Eskiden sürekli ayakta gidiyorduk otobüslerde ve bu durum bizi korona ile daha da tedirgin etmeye başladı. Kocaeli'de uygulanan 3'te 1 oranı ile daha da iyi oldu bizim için. Biraz önce otobüsten indim ve benim için çok güvenli bir yolculuk oldu. Sosyal mesafe uygulanıyordu ve ben de kendimi güvende hissettim" dedi.


Kocaeli'de özel halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıma kararı

İrfan Yılmaz, Halk Otobüsü, Kocaeli, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıma kararı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı TT Arena'da bir gol daha! Meşin yuvarlak, 2. kez ağlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi         
13:13
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 20:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de özel halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıma kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei