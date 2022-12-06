Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

06.12.2022 13:54

Konya Merkez Karatay ilçesinde cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sebebiyle motorlarının durmasının ardından düştü. Pilotun, uçaktan fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı düştü. Kazanın, kuş çarpması sonucu uçak motorlarının durması nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan atlayan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir" denildi.

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

GEÇEN SENE DE KAZA OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olmuş ve bu Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayıtlara geçmişti. Daha önce de 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.

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