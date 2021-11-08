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Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

08.11.2021 21:12

Son dakika: Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntının çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenilirken bölgede şu an için herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadığı açıklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, akşam saatlerinde, çevre il ve ilçelerden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

YERİN 10 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konya Meram'da saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, kentte şu an için herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3 METRUK BİNADA HASAR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Meram'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİLİK: TARAMALAR DEVAM EDİYOR

Konya Valiliği'nce, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirildi. Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BELEDİYE BAŞKANI: LÜTFEN PANİK OLMASIN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin açıklamasında gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Deprem, zannediyorum 10-12 saniye kadar sürdü. Meram bölgesinde olduğu için biz de şiddetli bir şekilde hissettik. Şu an itibarıyla bize aktarılan herhangi bir olumsuz bilgi yok. Tüm itfaiye ekiplerimiz bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen panik olmasın. Elimize ulaşan bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen resmi kurumlardan, bizlerden aldıkları bilgilere göre hareket etsinler. Hem AFAD'ımız, hem bizler, hem de Çevre Bakanlığımız bütün birimlerimizle süreci takip ediyoruz."

İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından çok sayıda insan, şiddetli sarsıntının yeniden yaşanmasına karşın sokağa çıktı.

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

Deprem, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika
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