Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş , hastanelerinde görev yapan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Karakum'un (55) adının hastaneye verilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi. Prof. Dr. Güneş, "Sevilen ve kalp kırmayan bir insandı herkes onu buradan gözyaşlarıyla uğurladı. Şu anda vakalar artıyor, bizim toplum olarak dikkat etmememiz ateş çemberi içinde mücadele eden sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin ölümü demektir. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Karakum, 23 Kasım'da nöbetini tamamladıktan sonra rahatsızlanınca görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karakum'un durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Burada bir süre tedavisi devam eden Karakum daha sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası Karakum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Mehmet Karakum, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.