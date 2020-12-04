Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı

04.12.2020 12:21
Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı, System.String[]

Son dakika haber: KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, hastanelerinde görev yapan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Karakum'un (55) adının hastaneye verilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, hastanelerinde görev yapan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Karakum'un (55) adının hastaneye verilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi. Prof. Dr. Güneş, "Sevilen ve kalp kırmayan bir insandı herkes onu buradan gözyaşlarıyla uğurladı. Şu anda vakalar artıyor, bizim toplum olarak dikkat etmememiz ateş çemberi içinde mücadele eden sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin ölümü demektir. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Karakum, 23 Kasım'da nöbetini tamamladıktan sonra rahatsızlanınca görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karakum'un durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Burada bir süre tedavisi devam eden Karakum daha sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası Karakum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Mehmet Karakum, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Dr. Karakum'un görev yaptığı Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm çalışanlar tarafından sevildiğini ve saygı gördüğünü ifade eden Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş, Dr. Karakum'un adının görev yaptığı hastaneye verilmesi için girişimlere başladıklarını söyledi.'ONU KAYBETMEK SAĞLIK CAMİASI İÇİN ÇOK ZOR'Beraber görev yaptıkları bir sağlık çalışanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Güneş, "Doktor kardeşimiz Mehmet Karakum uzun zamandır hastanemizde görev yapıyordu. Acil servis personeli tarafından, hastaları tarafından çok sevilen bir kardeşimizdi. Böyle günlerde bir şeyler söylemek çok zor onu ancak yaşayan bilir. Arkadaşımız acil serviste, mesleğine ve hastasına düşkün, hastasının her türlü şikayetiyle çok yakından ilgilenen biriydi. Gerekirse bir çocuk olduğu zaman kucaklayıp tetkik yapmaya götüren ya da bir yoğun bakım hastası olduğu zaman kucaklayarak yoğun bakıma götüren bir arkadaşımızdı. Onu kaybetmek bizim için de sağlık camiası için de çok zor ve bu durumun insanlık için de çok zor olması gerekiyor. Bu salgın mart ayından beri ülkemizde görülüyor. Son döneminde pik noktasına kadar ulaşmış durumda" dedi.'ARTAN HER CAKA SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN BİR RİSKTİR'Koronavirüs salgınında yaşanan artışın sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Güneş, şöyle konuştu: "İnsanlarımızın buna dikkat etmemesi, hala bu işi ciddiye almamaları, aile içi bulaşların yüzde 50'nin üzerine çıkması bu virüsün artmasına dolayısıyla hasta artışına neden oluyor. Sonuçta her artan hasta hekim için ve sağlık çalışanı için bir risktir. Mehmet Karakum arkadaşımız da şehit oldu. En zor dönemde vatani görevini yapıyordu. İnsanlık için kendini feda etmiş biri. Onun adını hastanemize vermek istiyoruz. Gün itibariyle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaparak prosedürü başlattık. Bu bakanlık nezdinde karar verilecek bir konu. Mehmet Karakum kardeşimizin isminin yaşatılması lazım bu bölgede. Bu herkesin isteği, buradaki personelin, hasta yakınlarının isteği yalnızca bizim isteğimiz değil. Bu acılarımızı azaltmaz ama hem bizim için hem ailesi için birazcık da olsa mutluluk olacaktır. Bu hastanenin Darıca Farabi Doktor Mehmet Karakum Eğitim Araştırma Hastanesi olması hususunda hiçbir engel yok"'ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'Toplum olarak dikkatli davranmamanın sağlık çalışanları için risk oluşturduğunu ifade eden Güneş, "Mehmet Karakum sevilen bir insandı, kalp kırmayan bir insandı herkes onu buradan gözyaşlarıyla uğurladı. Şu anda vakalar artıyor, bizim toplum olarak dikkat etmememiz ateş çemberi içinde mücadele eden sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin ölümü demektir. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

- Kocaeli
Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı
Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı
Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı
Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı

Koronavirüs, Kocaeli, Farabi, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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