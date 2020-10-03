Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

Son dakika kültür sanat haberine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret Bakan Yardımcısı Demircan tarihi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Antalya'da yürütülen bir çok iş var" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

Bakan Yardımcısı Demircan tarihi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan:

"Antalya'da yürütülen bir çok iş var"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.Ardından tarihi Kaleiçi'nde Vali Yazıcı ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Ahmet Misbah Demircan "Antalya'ya gelmişken kültür ve turizm bakanlığı olarak yürütülen bir çok iş var. Onlardan özellikle vakıfların yaptığı işleri,kütüphane işleri ve sinema çerçevesinde buradayız. Gelmişken valimizle onları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu vesileyle buradayız."dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra, Vali Yazıcı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki seyir terasında Kaleiçi'ndeki tarihi yapıtlar hakkında bilgi aldı. İncelemelere Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar,Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile beraberindeki heyet katıldı. Ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve Vali Yazıcı ile beraberindeki heyet, Antalya Mevlevihanesi'ni, ziyaret etti. Tarihi Kaleiçi hakkında bilgiler alan Demircan, Yivliminare, restorasyonu devam eden Tekeli Mehmet Paşa Cami'nde devam eden çalışmalar bilgiler aldı. Bölge esnafı ile de sohbet eden Demircan ve Vali Yazıcı, ziyaretlerini diğer tarihi mekanları da gezerek tamamladı.

Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

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