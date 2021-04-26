Son dakika kültür sanat: "Tiyatro Frankfurt Çocuk Şenliği" minik tiyatroseverlere dijital oyunların perdesini araladı - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: "Tiyatro Frankfurt Çocuk Şenliği" minik tiyatroseverlere dijital oyunların perdesini araladı

26.04.2021 20:25
Son dakika kültür sanat:

Son dakika haberi: Almanya'nın Frankfurt şehrinde 17 yıl önce Türk tiyatrosunu bu ülkede yaşayan Türk ve Almanlara anlatmak için kurulan Tiyatro Frankfurt'un ilk kez düzenlediği ve dün sona eren çocuklara özel çevrim içi tiyatro şenliği minik tiyatroseverlerden ilgi gördü.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 17 yıl önce Türk tiyatrosunu bu ülkede yaşayan Türk ve Almanlara anlatmak için kurulan Tiyatro Frankfurt'un ilk kez düzenlediği ve dün sona eren çocuklara özel çevrim içi tiyatro şenliği minik tiyatroseverlerden ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı destekleriyle düzenlenen festival, 23 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında İnci Sel'in kaleme aldığı ve Çiğdem Özkurt Spickermann'ın yönettiği "Masal Kasabasında Bir Bayram Günü" adlı oyun izleyicilerle buluştu. Oyunda, Türkiye ve Almanya'daki evlerinden bağlanan 13 çocuk çevrim içi rol aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, oyun sonrası yaptığı konuşmada, "Başarılı tiyatro performansınız beni hem heyecanlandırdı, hem duygulandırdı, hem de fazlasıyla gururlandırdı. Sizleri yürekten alkışlıyorum. Ortaya çıkan sonuç bakanlık olarak verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bize kanıtlıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Oyunlardan nefes egzersizlerine kadar pek çok etkinlik bir arada

Festival boyunca Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatrolarından 3 çocuk oyunu, Derya Yıldırım'ın masal atölyesi ve Onur Erol'un müzik atölyesi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Festival kapsamında çocuklara yönelik Düşyeri platformunun kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, aile ve çocuk iletişimi üzerine söyleşi yaptı.

Nefes Uzmanları Anıl Altaş Brug ve Deniz Hillhorst'un nefes ve farkındalık oyunları da masal ve müzik atölyelerine katılan çocuklara neşeli dakikalar yaşattı.

Atölyeler izlenmeye devam edecek

Çiğdem Özkurt Spickermann ve Kamil Kellecioğlu eğitmenliğinde bir aylık sürede çevirim içi prova çalışmaları yapılarak hazırlanan "Masal Kasabasında Bir Bayram Günü" isimli oyun ile söyleşi ve çeşitli çocuk atölyeleri, Tiyatro Frankfurt YouTube kanalından izlenebilecek.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların salgın süresince hayatlarında yaşadıkları değişimi yakından gözlemlediklerini belirtti.

Festivalle onları gündelik yaşamın gerçekliğinden çıkartmayı ve hayal dünyalarına götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Kellecioğlu, "Çocuklarımızı bu süreçte tiyatrodan mahrum etmemek ve Türk tiyatrosunu Almanya'da tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Frankfurt, Almanya, oyunlar, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: 'Tiyatro Frankfurt Çocuk Şenliği' minik tiyatroseverlere dijital oyunların perdesini araladı - Son Dakika


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