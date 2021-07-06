Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Burdur'a Seray Sever, Sümer Ezgü, Özgür Özgülgün, gurme Eray Kılıç ve birçok gezginle gelen Ersoy, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsalının güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nü gezdi. Fotoğraf ve video çektiren grup, doğanın ve Salda'nın güzelliğini yerinde görmenin keyfini çıkardı.

Gölün Beyaz Adalar kısmına da geçen Ersoy ve beraberindekiler, koruma altında olan yerdeki Salda yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ersoy, burada gazetecilere, Salda Gölü'ne üç yıl önce de geldiğini, doğa harikası gölü çok beğendiğini söyledi.

Salda'nın koruma altına alınmasının yerinde bir karar olduğuna değinen Ersoy, Beyaz Adalar bölgesinde göle girişin kapatılmasının gölün değerli kumunun korunması açısından iyi olduğunu aktardı.

"Amacımız iç turizmde farkındalık yaratmak"

Ersoy, bu sefer dostlarıyla geldiğini, burada olmaktan çok keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İki yıldır süren 'Rotahane' projesiyle en büyük amacımız iç turizmde farkındalık yaratmak. İstiyoruz ki kendi ülkemizin şehirleri de bizim tarafımızdan keşfedilsin ve tanınsın. Kendi ülkemizin turisti olalım. İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar kendi ülkelerini ne kadar çok geziyorlarsa Türkiye'de de Türkler kendi ülkelerini daha çok gezsinler, şehirleri daha çok tanısınlar ve bilsinler istiyoruz. Ünlülerin sosyal medyasını kullanarak, milyonlara hitap etmek istiyoruz. Ünlülerimizin desteğiyle şehirlerimizin yıldızını parlatarak, daha çok tanınmasını sağlamak istiyoruz. Çok güzel fotoğraflar çektik, güzel görüntüler aldık. Lavanta bahçelerini de gezeceğiz. Burdur'un daha çok tanınması için uğraşıyoruz."

"Pırıl pırıl buldum çok güzel"

Oyuncu ve sunucu Seray Sever ise Salda'yı hep fotoğraflardan gördüğünü ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Fotoğraf çektirmeye doyamadım. Ülkemizle bir kez daha gurur duydum. Müthişti her şey." ifadesini kullandı.

Sanatçı Sümer Ezgü de Salda Gölü'nü çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Temiz havasını solumalıyız, suyuna sahip çıkmalıyız, kısacası Salda'yı korumalıyız." dedi.

Ersoy ve beraberindekiler, Salda Gölü'nün ardından Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ezgü, buradaki antik müzik evi olan "Odeon" yapısında "Anadolu'dan geldik" parçasını seslendirdi.