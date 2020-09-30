Son Dakika | Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son Dakika | Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son Dakika | Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Reçan (29) yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet, Hisarcık - Emet kara yolunun 2'nci kilometresindeki tır garajına girmek için manevra yapan Mehmet K'nin kullandığı 43 AAZ 682 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Reçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet K, Hisarcık, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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