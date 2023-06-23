Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.