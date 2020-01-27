Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Lider Sivasspor, haftanın kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlı takım, Yasin Öztekin'in 90+3. dakikada attığı golle Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golü 60. dakikada Garmash'tan geldi. Maçta Sivasspor'un iki, Rizespor'un bir şutu direkten döndü. Öte yandan Sivasspor'un 46. dakikada Kone ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi.

SİVASSPOR HAFTAYA GAZİANTEP İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak. Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.