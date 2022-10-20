Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

20.10.2022 20:47

Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti Kazada ölen şahıstan geriye ayakkabıları kaldı Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kazada ölen şahıstan geriye ayakkabıları kaldı

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazada şahsın ayak kabalarının ise yola savrulduğu görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hastanede tedavi gören babası M.T.'yi ziyarete gelen 42 yaşındaki Bekir Türk'e ziyaret sonrası yolun karşısına geçmeye çalışırken Elazığ istikametine seyir halinde olan E.B . yönetimindeki 44 HB 770 plaka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan şahıs ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Bekir Türk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazada Bekir Türk'e ait ayakkabıların ise yola savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya gündem: Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi Malatya gündem: Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı

Turgut Özal, Bekir Türk, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 03:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement