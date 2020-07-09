Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde alınan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan Malatya'da gece yarısı meydana gelen depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA