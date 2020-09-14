Son dakika! Malazgirt Zaferi'nin belgeseli çekilecek - Son Dakika

Son dakika! Malazgirt Zaferi'nin belgeseli çekilecek

Son dakika haberleri: MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika! Malazgirt Zaferi'nin belgeseli çekilecek, System.String[]

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için çalışmalar devam ediyor. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, proje kapsamında zaferin belgeselinin hazırlanacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' kapsamında ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, çalışmalarına savaş alanının tespitiyle başladı. Malazgirt ilçesine bağlı, Oğuzhan, Yaramış, Kurtulmuşoğlu, Elmakaya, Bostankaya, Karakaya, Doğantaş köyleri ile Afşin Mahallesi'nde inceleme yapan akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştırdı.

BELGESELİ COŞKUN ARAL ÇEKECEK'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' projesiyle ilgili olarak Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın toplantısı düzenledi. Proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Orta Çağ Tarihi uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, akademisyenler ve belgeselci Coşkun Aral'ın katıldığı toplantıda konuşan Rektör Polat, projede yeni bir aşamanın başladığını söyledi. 10 üniversitenin destek verdiği projede önemli bir etabın başlayacağını belirten Rektör Polat, Malazgirt Zaferi'nin belgeselinin çekileceğini ifade etti. Projeye 10 üniversiteden 30 akademisyen katkı sunduğunu belirten Polat, bölgede ilk defa böylesine önemli bir projeyi hep birlikte başlatarak, yürüttüklerini ifade etti. Polat, projenin sonra ermesi durumunda özellikle Sultan Alparslan ve 1071 Malazgirt Zaferiyle ilgili kesin sayılabilecek sonuçlara ulaşılacağını kaydetti. 'TOPLU BİR MEZAR ALANI KEŞFETTİK'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Çağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, projenin amacının Malazgirt savaşının noktasal olarak nerede cereyan etiğini tespit etmek, bu bağlamda Malazgirt'in de tarihsel kimliğini ortaya koymak olduğunu söyledi. Projenin ilk 2 etabının tamamlandığını ifade eden Çevik, "Üçüncü etap çalışma, heyecanlı bir aşamaya geldik. İkinci etabın sonlarına doğru Malazgirt Şehitliği olabileceğini düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz bir toplu mezar alanı, Müslüman mezar alanı tespit ettik. Muş ili ile Ağrı ili sınırında ama Malazgirt sınırlarında Örenşar köyünün sırtında diyebileceğimiz 1800 metrelik bir tepede, yöre halkının da türbe tepe, ziyaret tepe dediği ve hatta Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin ziyareti olduğuna inanılan bir alanda yüzün üzerinde mezar tespit etik. Bu etapta yarından itibaren kazı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah şehitlerimizi bulmayı umuyoruz. Bu bizim için projenin en önemli aşamalarından biri olacaktır. Zira savaşın hem geçtiği yeri hem de tabi şehitlerimizi de bulmak için yapılan bir çalışmadır" diye konuştu. 'BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR ÇALIŞMA OLACAK'

Dünyada benzerleri sadece birkaç ülkede yapılan savaş arkeolojisi üzerine bir belgesel yapma fırsatı bulduğunu belirten Coşkun Aral ise "Savaşı tanımayan, barışı sağlayamaz. Burada önemli olan Türklerin Anadolu'ya girdiklerinde bu coğrafyadaki varlıkları ve ardından bıraktıkları izlerle bugün bize bırakılan bu değerli mirasın ne olduğunu, nasıl başladığını somut verilerle ortaya koymak. Çok ciddi bir çalışmadır. Bölgenin kaderini değiştirecek bir çalışma olacak. Çünkü biz savaştan bahsetmiyoruz. Malazgirt İlçesi var, neredeyse Diyarbakır kadar önemli ve eski değerleri olan ve surları bugün halen dimdik ayakta olan bir yerleşim bölgesinden bahsediyoruz. Bütün bunlarında değerleri ortaya çıkacak" dedi.


Malazgirt, Savaş, 1071, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Malazgirt Zaferi'nin belgeseli çekilecek - Son Dakika

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