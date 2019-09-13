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Son Dakika: Manchester United Vedat Muriqi bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'den...

1 saat önce

Kosova adına harika performans gösteren Vedat Muriç, Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya maçında 1 gol atarken, İngiltere'ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist-1 golle oynamıştı.

Son Dakika: Manchester United Vedat Muriqi bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'den..., System.String[]

Kosova adına harika performans gösteren Vedat Muriç, Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya maçında 1 gol atarken, İngiltere'ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist-1 golle oynamıştı.


Fanatik'in haberine göre; Manchester United'ın Doğu Avrupa Sorumlusu olan Kristo Kilibarda'nın, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi.


Klibarda, Vedat ile ilgili hazırlayacağı raporu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e iletecek. Norveçli teknik adam, Muriç hakkında olumlu rapor verirse, önümüzdeki Ocak ayında Kırmızı Şeytanlar, Kosovalı golcünün transferi için resmen düğmeye basacak.


Bruma ve Cengiz'e gelmişti


Bu seyahat, Kristo Kilibarda'nın ilk Türkiye tecrübesi olmayacak. Kilibarda daha önce de Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma ve şu an Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i izlemek için Türkiye'ye gelmişti.


25 yaşındaki golcü, Kosova formasıyla Euro 2020 elemelerindeki son iki maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.


3.5 milyon Euro + 4 futbolcu karşığında Fenerbahçe'ye transfer 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol atmayı başardı.

Manchester United, Fenerbahçe, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:25 
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