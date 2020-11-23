Son dakika! Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

23.11.2020 08:07
Son dakika! Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MARDİN'in Midyat ve Dargeçit ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MARDİN'in Midyat ve Dargeçit ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Midyat ilçesinin Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesinin Tanyeri ve Beğendi kırsal mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."


Sokağa Çıkma Yasağı, Mardin, Midyat, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Bursa Valiliği, Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapıldığını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu         
00:47
Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti         
23:47
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı         
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi         
09:44
Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü         
02:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 08:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Mardin'de 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei