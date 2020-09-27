Son Dakika: Marmaris'te deniz paraşütü kazasında mucize kurtuluş - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.

Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bulunan sahildeki su sporları istasyonuna gelen İngiliz erkek turist deniz paraşütüne binmek istedi. Evrakları imzalayan ve bilgilendirme yapılan İngiliz turist, su sporları eğitmenleri eşliğinde sürat motoruna binerek, denize açıldı. Sürat motorundan deniz paraşütüyle havalanan İngiliz turist bir süre havada süzüldü. Ancak havadayken İngiliz turistin paraşütünü çeken, teknenin türbin motoruna, başka bir tekneden atıldığı sanılan suda batmama özelliği bulunan 5 metrelik halat dolandı. Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ile deniz paraşütünü çeken vinci de devre dışı kaldı. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlar da kontrolsüz kaldı. İngiliz turist gökyüzünde rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulmaya başladı.