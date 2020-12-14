Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu - Son Dakika

Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu

14.12.2020 15:31
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu, System.String[]

MERSİN'de sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olmaya başlarken, boyu 5 metreye ulaşan dalgalar sahile vurdu.

MERSİN'de sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olmaya başlarken, boyu 5 metreye ulaşan dalgalar sahile vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün yaptığı uyarıya göre kuvvetli yağış ve rüzgarın beklendiği Mersin'de, denizdeki dalga boyları 5 metreye kadar ulaştı. Gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağı, vatandaşların ani sel ve baskınlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.  Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil bölümüne vuran dalgalar nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar su baskınlarına karşı önlem aldı. UNESCO Kültür Mirasında yer alan Kızkalesi'nde de rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle dev dalgalar sahile vurdu. Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçerek önlem aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, olası bir afet durumunda olaylara anında müdahale edebilmek ve her türlü ihbarı değerlendirmek için teyakkuzda bekliyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası koordinesinde görev alacak ekipler, olası bir tehlike anında hazır bekleyerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla görev alacak. 13 grup amirliği ve 17 istasyonda görev alan itfaiye personeli gelen ihbarlar karşısında hızla organize olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan toplam 316 personel ise bütün ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yapacak.MARTILARIN DANSI GÖZ DOLDURDU

Öte yandan, yağmur ve dalgalar nedeniyle sahiller boş kaldı. Sahillerin boş kalmasını fırsat bilen martılar, deniz kıyısına ve karaya geldi. Sahil boyunca uçan yüzlerce martı, görsel şölen sundu.


Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, Mersin, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu - Son Dakika


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