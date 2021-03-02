Son dakika... Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancayla C.T, Z.A. ve İ.T'ye ateş ederek yaralayan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda bulunan bir oto galeride aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

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