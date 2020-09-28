Son Dakika: MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Kovid-19'la savaşan kahramanları, bir kanunla ödüllendirin" - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaşan sağlık çalışanlarının kanunla ödüllendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenemediğini belirtti.

Nisan ayında çıkarılan kanuna rağmen şiddetin durmadığını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Kanun yapıcı ve meslek temsilcileri ilginç teklifler getiriyor, 'Sigortaları ödenmesin, primleri arttırılsın, tutuksuz yargılanmasın, ağır ceza uygulansın, hükmün açıklanması geri bırakılmasın…' Aklın yolu bir. Şu pandemi döneminde marttan beri verdikleri şehidin sayısı haddini aşmışken çoğuna bulaşıp tedavi edilmiş, karantinaya alınmışken, evden, eşinden, çocuğundan ayrı ter dökerken, kahraman, fedakar ve çilekeş sağlık çalışanlarımıza reva gördüğümüz bu olayları, ödemeler konusundaki sıkıntıları çözmelidir iktidar.

Muhalefetin, TTB'nin, sarı sendika ve trollerin bütün saldırılarına rağmen babacan tavrıyla dimdik duran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, personeli çok şey bekliyor ve eninde sonunda başaracağına inanıyor."

Sağlık çalışanlarının Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirten Tercan, "1 Ekim'de TBMM'ye çok iş düşüyor. Ülkeyi bu arsız, namussuz, cahil, maganda şiddetinden kurtarın. Kovid-19'la savaşan kahramanları, bir kanunla ödüllendirin artık." ifadelerini kullandı.