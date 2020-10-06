Son dakika... Muşlu kadınlar hem yöresel yemekleri öğreniyor, hem de para kazanıyor - Son Dakika

MUŞ Belediyesi tarafından açılan aşçılık kursuna katılım sağlayan kadınlar, hem yemeklerin yapımını öğreniyor, hem de elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlıyor. Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik hususuna dikkat eden kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Muş Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları kapsamında, kadınlara yönelik aşçılık kursu açıldı. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kursiyer sayısının kısıtlı tutulduğu proje Muş Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 11 Kasım tarihine kadar devam edecek olan ve Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aşçılık kursunda kadın kursiyerler, kentin yöresel ürünlerini yaparak hem meslek edinmelerini kolaylaştırıyor, hem de unutulmaya yüz tutmuş yiyecekleri yaşatmaya devam ediyor.

12 kadın kursiyerin bulunduğu aşçılık kursunda pandemi tedbirleri de göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar yapılırken, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına özellikle hassasiyet gösteriliyor. Muş köftesi, dolma, ayran aşı, kılçıklı kelem dolması, cağ, kenger ve heliz yemeği yapımının öğretildiği kursa katılarak yemek yapmanın inceliklerini öğrenen kadınlara, günde 30 TL ücret ödeniyor. Kursa ilginin yoğun olduğunu söyleyen usta öğretici Neşe Rabia Demirel, kurs sayesinde kadınların aile bütçelerine katkı sağlıklarını belirtti. Pandemi süreci dolayısıyla hijyene ve kurallara çok önem gösterdiklerini kaydeden Demirel, ilgiden memnun olduklarını bildirdi.

Yaptığı evlilik sonrasında Muğla'dan Muş'a geldiğini anımsatan kursiyerlerden Leyla Tekin ise "Bir iş yeri açmak istiyorum. Daha çok Muş yöresinin yemeklerinin yapımını öğreniyorum. Kendi kültürüme katmaya çalışıyorum. Güzel şeyler paylaşıyoruz burada, arkadaşlarımızla ortamımız güzel. Bu kurslar özellikle ev hanımları için çok önemli. Hem sosyalleşiyoruz, hem de yemek yapmayı öğreniyoruz. Püf noktalarını öğreniyoruz. Bilmediğimiz şeyler var, onların katkısını görüyorum burada olmakla" diye konuştu.