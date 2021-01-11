Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri - Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri

11.01.2021 21:43

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağlayan ile ilgili verdiği karar hakkında yorumda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağlayan ile ilgili verdiği karar hakkında yorumda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

Başkan Cengiz, TFF UÇK'nin Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermesiyle ilgili GS TV'ye değerlendirmede bulundu.

Bu kararla ilgili görüşlerini aktaran Ali Koç'a tepki gösteren Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe, çok değerli bir rakip camiamız. Her zaman saygı duyarım. Buradaki söylemlerim tümüyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin. Yargıya, mahkemelere ve tahkime hakim olamazsın. Baskı altına alamazsın. Buna, ne haddin ne de yetkin var. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Kim haklıysa TFF Tahkim Kurulu karar verecek. Ali Koç buyursun, Rizespor ile birlikte hareket etsin, taraf olsun ve bizimle adli mahkemelere gelsin. Karşımıza çıksın. Bütün gücünün kullansın. Haklı mı, haksız mı kazanır göreceğiz. Kendi gözündeki mertliği yani direği görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın." ifadelerini kullandı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oğulcan Çağlayan ile ilgili kararı 5 Aralık 2020'de almasına rağmen kendilerine 7 Ocak 2021'de yazı geldiğini vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kulüp başkanı olarak, böyle sorumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk defa karşılaştım. Burada en önemli nokta, Sayın Ali Koç'un açıklaması şu: Bizi ayartan kulüp gibi, 'Bu kulüp bunu hep ve devamlı yapıyor. Gerekli cezalar verilsin, gözüm üzerinizde ey tahkim.' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça 'Galatasaray ayartan kulüp değildir' diyor. Çaykur Rizespor tek taraflı olarak Türkiye Futbol Federasyonunda nasıl yapıyorsa oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Oysa FIFA kurallarında 'Futbolcu köle değildir, rızasının alınması gerekir' diyor. Bunun üzerine futbolcu da bitime 6 maça kala TFF'ye gidiyor ve 'Ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor. Biz burada ayartan kulüp değiliz. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Yerli ve yabancı tüm sporcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir gerçek. Bunu kabul edeceksiniz. Türkiye'de bir kulübün dünya çapında böyle bir isme sahip olması, Türkiye'yi de rakiplerimizi de gururlandırmalı. Bundan rahatsız olmayın."

Oğulcan Çağlayan'a verilen cezanın ardından TFF Tahkim Kuruluna başvuruda bulunacaklarını aktaran Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Oğulcan Çağlayan, bizimle sözleşme imzaladıktan sonra Çaykur Rizespor haksız fesih diye TFF'ye başvuruyor. TFF, bunu aylardır inceliyor. UÇK açısından konuşuyorum, 6 maç disiplin cezası vermişler. Böyle bir şey olmaz. UÇK'nin disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Futbolcun iyi niyeti göz ardı edildi. 1 milyon 200 bin avro muazzam bir rakam. Bunu ne insan vicdanı ne adalet ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Biz TFF Tahkim Kuruluna başvuracağız. Tahkim onarsa ya da hoşnut olmadığımız bir karar çıkarsa adli yola başvuracağız. Bununla sonuna kadar uğraşacağız."

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri

Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Türkiye, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert eleştiri - Son Dakika Spor


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