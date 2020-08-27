Son dakika! Nazarbayev, 'nükleer testlerin olmadığı bir dünya şampiyonu' statüsüne layık görüldü - Son Dakika

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 'nükleer testlerin olmadığı bir dünya şampiyonu' statüsüne layık görüldü.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü münasebetiyle dün düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumu'nda 'nükleer testlerin olmadığı bir dünya şampiyonu' statüsüne layık görüldü. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü'nün (CTBTO) sözcüsü Lassina Zerbo, Kazakistan'ın nükleerden arındırılmış bir dünya inşa etmeye yönelik küresel çabalara liderliği sırasında özel tarihsel katkısının tanınması için Nursultan Nazarbayev'e yeni bir statü atamasını başlattı. Nursultan Nazarbayev'in, dünyanın en büyüklerinden biri olan Semey (Semipalatinsk) Nükleer Test Sahasını, 29 Ağustos 1991'de kapatmasıyla yalnızca insanlık tarihindeki nükleer testlerin ilk yasal yasağı olarak kabul edilmedi, aynı zamanda 29 Ağustos, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü" olarak kabul edildi.

Genel Kurul toplantısına katılanlar, Kazakistan'a nükleer silahların yayılmasının önlenmesindeki öncü rolü için şükranlarını ifade ederek, bu konuyu sürekli olarak uluslararası toplumun odağında tutmanın önemine dikkat çekti. Bu bağlamda pek çok kişi, Kazakistan'ın başlattığı "Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü" önemine de değindi. - NURSULTAN