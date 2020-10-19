Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Ertaş (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Derinkuyu- Suvermez yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ertaş'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika