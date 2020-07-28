Son dakika... ORAN'ın temmuz ayı toplantısı Yozgat'ta yapıldı - Son Dakika

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Yozgat'ta yapıldı.

Valilik binasındaki toplantıda konuşan Ayhan, göreve yeni başlayan Yozgat Valisi Ziya Polat'a başarılar diledi.

Ayhan, ajansın çalışmalarına 2020 yılı çalışma programı kapsamında devam edileceğini belirterek, ajans programları hakkında bilgi verdi.

Kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olacağı program ile bölge illerde yapılması planlanan ve ajans çalışma programı ile uyumlu fizibilite tekliflerini yüzde 75 desteklemeye devam edileceğini aktaran Ayhan, "Yine kar amacı gütmeyen kurumlar için geçmiş yıllarda da uyguladığımız teknik destek programı da kısa süre içerisinde ilan edilecek. Bu program ile kurumlarımız ajans çalışma programı ile uyumlu eğitim ve danışmanlık desteklerinden yüzde 100 hibe şeklinde faydalanacak." dedi.

Ayhan, "Yönetim Danışmanlığı Destek Programı" ismi ile bölge illerinde yer alan KOBİ'lerin yüzde 100 destek miktarı ile program amaçlarına uygun konularda ve yine ajans çalışma programında yer alan sonuç odaklı programlar (SOB) ile uyumlu konularda danışmanlık desteği almalarının amaçlandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından Ayhan, Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını Yozgat Valisi Polat'a devretti.

Vali Polat da Ayhan'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a ve önceki dönem Yozgat Valisi Kadir Çakır'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.