Son dakika haberi | Ordu 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan avukat, hayatını kaybetti

Ordu 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan avukat, hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da, 3 hafta önce meydana gelen ve 4 aracın karıştığı, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Avukat Murat Çufadar hayatını kaybetti. Çufadar için Ordu Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Kaza, 31 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine seyir halinde olan Veysel Fatih S. idaresindeki 52 ADB 234 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Alparslan G.'nin kullandığı 52 AN 133 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 52 ADB 234 otomobil karşı istikamete geçerek, önce Murat Çufadar yönetimindeki 52 AV 479 plakalı otomobile, sonra da Fırat D.'nin kullandığı 07 AIU 503 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kaza sonucu sürücüler Veysel Fatih S., Fırat D. yaralandı, diğer otomobilin sürücüsü Murat Çufadar ise ağır yaralandı. Kazada, Murat Çufadar'ın oğlu Mecit Boğaç Çufadar da yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Batın Çufadar ve eşi Yeşim Çufadar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede 3 hafadır tedavisi devam eden Ordu Barosu avukatlarından Murat Çufadar bugün hayatını kaybetti. Çufadar için Ordu Adliyesi önünde tören düzenlendi. Askeri erkanlar tarafından hayatını kaybeden avukatın cenazesi Türk Bayrağı'na sarılı tabutta alana getirilirken, ailesi ve meslektaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, burada Ordu Baro Başkanı Av. Sibel Torun bir konuşma yaptı.

Aynı kazada yaralanan Mecit Boğaç Çufadar da düzenlenen törene başındaki sargılar ile katılım sağladı. Alınan helalliğin ardından Avukat Murat Çufadar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Giresun'un Piraziz ilçesine gönderildi.

Bir süre askeri personel olarak görev yapan, sonrasında ise avukat olduğu öğrenilen Murat Çufadar için düzenlenen törene, Ordu Cumhuriyet Mehmet Akif Aktaş, Baro Başkanı Av. Sibel Torun, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, avukatlar, Çufadar'ın ailesi ve ilgililer katıldı.