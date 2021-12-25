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Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı

25.12.2021 17:45

Bir son dakika haberine göre ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı. Saygı yürüyüşüne yaklaşık 2 bin kişi katılırken, gençler, 52 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı, askerler de 'Komando Marşı'nı okudu.

Ordu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çambaşı Yaylası'nda 'Şehitleri Anma Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Törene Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kar kıyafeti giyen Mehmetçik, 'Komando Marşı'nı okudu ardından şehitler için dua edildi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'Törende konuşan Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, vatan mücadelesinin devam ettiğini belirterek, "Bugün, bu toprakları vatan yapan Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Şühedamız Çanakkale'de bu vatan için Dumlupınar'da da İstiklal Savaşı'nda da mücadeleler verdi. Bugün de mücadelesi devam ediyor. Memleketimizi en güzel şekilde düşman saldırılarından içeriden ve dışarıdan tehditlerden korumak için yine vatan mücadelemiz devam ediyor" dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise "Tıpkı burası da bugün soğuğuyla beraber Allahuekber Dağları kadar olmasa da soğuk oldu. O gün Mehmetçiğimizin ne kadar zor şartlar altında vatan savunmasında bulunduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.'O ANLARI HİSSETTİM'Yürüyüşe katılan gençlerden Muammer Akay, Sarıkamış'ta yaşananları bugün hissettiklerini dile getirerek, "Gerçekten soğuktu. O zamanki hava şartlarını düşündüğümüz zaman kıyafet, yiyecek veya içecek olsun, daha zorlu şartlarda mücadele etmişler. Kurşun bile sıkamadan binlerce kişi şehit vermişiz. O anları hissettim. Şu an soğuktan biz ellerimizi, ayaklarımızı hissetmiyoruz. Onların daha kötü durumda olduğunu biliyoruz. Hepsine rahmet diliyorum" dedi.Zeynep Sağlam da "Bugün çok duygulandım. Şehitlerimizin neler yaşadığını, nelerle mücadele ettiğini çok az da olsa anlama fırsatı bulduk. Biz imkanlarımız olduğu halde bu soğuğa dayanamıyoruz. Karnımız tok, montumuz, ısıtıcılarımız var. Kendimizi onların yerine koymamız mümkün değil. Çok zor şartlarda bizim için savaştılar. Onları anmaya çalıştık" diye konuştu.

Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı
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Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Vatan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
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