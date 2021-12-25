Son dakika haber... Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı. Saygı yürüyüşüne yaklaşık 2 bin kişi katılırken, gençler, 52 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı, askerler de 'Komando Marşı'nı okudu.

Ordu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çambaşı Yaylası'nda 'Şehitleri Anma Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Törene Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kar kıyafeti giyen Mehmetçik, 'Komando Marşı'nı okudu ardından şehitler için dua edildi.