Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde, Özkan Bektaş'a ait ahşap evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. İki katlı evin çatısının yandığını gören mahalle sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürürken yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Orhaneli'nde korkutan yangın - Son Dakika

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