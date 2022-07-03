Son dakika: Orhaneli'nde korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika: Orhaneli'nde korkutan yangın

03.07.2022 16:28
Son dakika: Orhaneli'nde korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı kerpiç evin çatısı alevlere teslim oldu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı kerpiç evin çatısı alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde, Özkan Bektaş'a ait ahşap evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. İki katlı evin çatısının yandığını gören mahalle sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürürken yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Orhaneli'nde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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