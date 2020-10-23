Son Dakika | Osmaniye'de bir sokak Kovid-19 karantinası nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı
23.10.2020 20:41
Son dakika haberleri: Osmaniye'de bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.
Osmaniye'de bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Koçyurdu köyünde Kovid-19 tanılı hastaların ve yakın temaslıların fazla olması nedeniyle bir dizi karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 28. maddeleri gereğinde bugünden itibaren ikinci bir emre kadar 51 No'lu evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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